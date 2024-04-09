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Антонов: на Западе растёт усталость от бремени в виде поддержки Украины

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Усталость от бремени в виде финансирования киевского режима растёт в западных странах. Такой информацией поделился посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов: на Западе растёт усталость от бремени в виде поддержки Украины
  • РИА Новости

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне, рядовые американцы не понимают, почему должны упорно трудиться и платить налоги, которые впоследствии пойдут на финансовую и военную накачку Украины.

«На Западе объективно растёт усталость населения от бремени в виде финансирования Украины. Это не выдумка российской пропаганды», — отметил Антонов.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что всё, что может предложить США и американцам Украина, — это отмывание денег.

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