Украина не предлагает США и американцам ничего, кроме отмывания денег, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Об этом она написала в соцсети Х.

По словам конгрессвумен, администрация президента США Джо Байдена «одержима стремлением сделать Украину 51-м штатом Америки».

«Украина ничего не предлагает нашей стране или нашему народу, кроме денег, которые отмываются через коррумпированное иностранное государство», — цитирует Грин РИА Новости.

Ранее Грин заявила, что Киев никогда не вернёт Вашингтону потраченные деньги.

Также, по её словам, США приближают мировую войну, помогая Украине.