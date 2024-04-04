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Конгрессвумен Грин: США приближают мировую войну, помогая Украине

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США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией.

Такое мнение выразила член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин в шоу американского журналиста Такера Карлсона.

По её словам, Украина не является членом НАТО и ведение прокси-войны с Россией на Украине не находится в интересах национальной безопасности Америки.

«Это никак не защищает Соединённые Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», — сказала Грин.

Ранее она заявила, что Киев никогда не вернёт Вашингтону потраченные деньги.

Также Карлсон отметил, что США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.

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