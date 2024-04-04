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Карлсон: США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России

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Администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России.

Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Такер Карлсон.

«За всё это время никто толком не объяснил цель этой войны», — сказал он.

Кроме того, Такер отметил, что никто не объяснил американцам, почему Вашингтон направляет деньги Украине. Также журналист выразил уверенность, что Киев не может победить в этом конфликте.

Ранее Карлсон заявил, что Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту.

Также Карлсон считает, что НАТО не приносит пользу США.

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