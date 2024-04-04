Карлсон: США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России
Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Такер Карлсон.
«За всё это время никто толком не объяснил цель этой войны», — сказал он.
Кроме того, Такер отметил, что никто не объяснил американцам, почему Вашингтон направляет деньги Украине. Также журналист выразил уверенность, что Киев не может победить в этом конфликте.
Ранее Карлсон заявил, что Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту.
Также Карлсон считает, что НАТО не приносит пользу США.