Карлсон: США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России

Администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России.

Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Такер Карлсон.

«За всё это время никто толком не объяснил цель этой войны», — сказал он.

Кроме того, Такер отметил, что никто не объяснил американцам, почему Вашингтон направляет деньги Украине. Также журналист выразил уверенность, что Киев не может победить в этом конфликте.

Ранее Карлсон заявил, что Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту.

Также Карлсон считает, что НАТО не приносит пользу США.