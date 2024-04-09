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Минздрав Газы: количество погибших при ударах Израиля возросло до 33 360

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Количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа с 7 октября достигло 33 360.
Минздрав Газы: количество погибших при ударах Израиля возросло до 33 360
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом информирует Минздрав Газы.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 33 360», — сообщает ведомство в Telegram.

При этом пострадали 75 993 человека.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.

7 апреля противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США Джо Байден.

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