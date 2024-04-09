RT в Telegram
Подпишись

Израиль в ответ на санкции Турции попросит США ввести меры против Анкары

Короткая ссылка
Израиль в ответ на торговые ограничения со стороны Турции тоже примет меры и попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции против Анкары, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.
Израиль в ответ на санкции Турции попросит США ввести меры против Анкары
  • Gettyimages.ru

По мнению Израиля, ограничения Турции являются нарушением торговых соглашений.

«Израиль примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов и ввести санкции против Турции соответственно», — сказал Кац.

Власти Турции с 9 апреля вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль, на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Решения будут реализованы турецким Министерством торговли в связи с продолжающимися ударами армии Израиля по сектору Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить