Израиль в ответ на санкции Турции попросит США ввести меры против Анкары

Израиль в ответ на торговые ограничения со стороны Турции тоже примет меры и попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции против Анкары, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

По мнению Израиля, ограничения Турции являются нарушением торговых соглашений.

«Израиль примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов и ввести санкции против Турции соответственно», — сказал Кац.

Власти Турции с 9 апреля вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль, на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Решения будут реализованы турецким Министерством торговли в связи с продолжающимися ударами армии Израиля по сектору Газа.