Израиль в ответ на санкции Турции попросит США ввести меры против Анкары
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По мнению Израиля, ограничения Турции являются нарушением торговых соглашений.
«Израиль примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов и ввести санкции против Турции соответственно», — сказал Кац.
Власти Турции с 9 апреля вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль, на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Решения будут реализованы турецким Министерством торговли в связи с продолжающимися ударами армии Израиля по сектору Газа.