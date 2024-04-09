RT в Telegram
Подпишись

Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль

Короткая ссылка
Власти Турции с 9 апреля вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль, на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Решения будут реализованы турецким Министерством торговли.
Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день Турция приняла решение ограничить экспорт 54 товаров в Израиль на первом этапе. Решения будут немедленно реализованы Министерством торговли», — сообщает TRT Haber.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила пойти на ряд новых мер против Израиля. Эти ограничения одобрены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и будут реализованы без промедления.

Ограничительные меры вводятся в связи с продолжающимися ударами армии Израиля по сектору Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить