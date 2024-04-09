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Лавров: отношения России и КНР благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень

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Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

«Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения», — цитирует Лаврова ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что с переизбранием Владимира Путина на пост российского президента преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. 

Ранее Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента России.

Также Ван И отметил, что КНР будет поддерживать стабильное развитие России после переизбрания Путина.

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