Times: боеготовность НАТО страдает из-за ряда организационных проблем
С таким заявлением выступил обозреватель The Times Эдвард Лукас.
По его словам, в командной структуре альянса «царит полный бардак».
«Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело», — сказал журналист.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.
Также главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева.