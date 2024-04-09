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Times: боеготовность НАТО страдает из-за ряда организационных проблем

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НАТО испытывает ряд внутренних организационных проблем, из-за которых его боеготовность не соответствует громким заявлениям со стороны официальных лиц организации.

С таким заявлением выступил обозреватель The Times Эдвард Лукас.

По его словам, в командной структуре альянса «царит полный бардак».

«Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело», — сказал журналист.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.

Также главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева.

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