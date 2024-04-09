Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась
«В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок. Могло быть больше последствий», — цитирует его ТАСС.
По словам Гросси, в МАГАТЭ надеются на то, что подобное больше не повторится.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.