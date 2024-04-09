Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась

Ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась, но эксперты Международного агентства по атомной энергии ещё оценивают случившееся, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок. Могло быть больше последствий», — цитирует его ТАСС.

По словам Гросси, в МАГАТЭ надеются на то, что подобное больше не повторится.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.