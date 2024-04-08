Минздрав Палестины: количество погибших при ударах по Газе достигло 33 207
- AFP
Об этом Минздрав Палестины сообщает в Telegram.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 33 207», — сказано в материале.
При этом ранения получили 75 933 человека.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.
7 апреля противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США Джо Байден.