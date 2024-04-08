Дуда заявил, что не видит сейчас угрозы нападения России на Польшу
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Об этом пишет издание Dziennik Gazety Prawnej.
По его словам, нельзя сказать, что угрозы совсем нет.
«Существует ли реальное предзнаменование (нападения. — RT)? Нет», — сказал он.
Дуда при этом уточнил, что Польша готова противостоять «российской агрессии», но добавил, что для этого нужно укрепить оборону.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.