Дуда заявил, что не видит сейчас угрозы нападения России на Польшу

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что не верит в реальность скорого нападения России на Польшу.

Об этом пишет издание Dziennik Gazety Prawnej.

По его словам, нельзя сказать, что угрозы совсем нет.

«Существует ли реальное предзнаменование (нападения. — RT)? Нет», — сказал он.

Дуда при этом уточнил, что Польша готова противостоять «российской агрессии», но добавил, что для этого нужно укрепить оборону.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.