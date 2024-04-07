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Захарова: посягательства НАТО на цифровой суверенитет России провалились

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки НАТО посягать на цифровой суверенитет России зашли в тупик.
Захарова: посягательства НАТО на цифровой суверенитет России провалились
  • РИА Новости

«Это структуры НАТО во главе с США занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде», — цитирует её ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что о безуспешности действий западных стран в цифровой среде свидетельствует реакция «ряда регионов», а также международных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России нужно развивать видеохостинг Rutube до тех пор, пока он не сможет конкурировать с YouTube.

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