Песков: Россия должна развить Rutube до уровня YouTube

Россия должна развивать отечественный видеохостинг Rutube до тех пор, пока он не сможет наравне конкурировать с YouTube.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

При этом он отметил, что YouTube в России не закрыт.

«Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой Rutube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьёзно «хакнули», говорит о том, что их воспринимают как конкурентов», — сказал Песков.

В октябре генеральным директором видеохостинга Rutube был назначен медиаменеджер Сергей Иванов.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что потребуется ещё не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube.