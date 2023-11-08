Депутат Горелкин рассказал о перспективах развития отечественных видеохостингов
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».
Однако другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, констатировал Горелкин.
«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен «выстрелить», — RUTUBE и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится», — отметил депутат.
Он выразил мнение, что обоим сервисам нужно привлекать топовых блогеров и развивать монетизацию.
По его оценкам, на развитие сервисов потребуется не менее пяти лет.
Заблокируют после этого YouTube или нет — это не вопрос депутатских полномочий, этим заведует Роскомнадзор, добавил эксперт.
Ранее в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» рассказали, что медиаменеджер Сергей Иванов назначен генеральным директором видеохостинга RUTUBE.