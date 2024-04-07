Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв американской системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о высказывании Зеленского относительно того, что Киев стал заложником избирательного процесса в США.

«А до 2024 года выборов в США не было, да?.. Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а сказать точнее — американской системы», — отметила Захарова.

В качестве примера дипломат привела лидеров Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню, к которым США «относились настолько нежно», что в 1961 году в Сайгон прибыл вице-президент США Линдон Джонсон, после чего уже в статусе президента отправил сотни тысяч американцев умирать во Вьетнам.

«Что же стало с «союзниками Вашингтона» Нго Динь Зьемом и Нго Динь Ню потом? Их убили», — напомнила Захарова.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.

Редактор американского журнала The American Conservative Джуд Руссо выразил мнение, что если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции.

Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит.