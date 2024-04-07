RT в Telegram
Подпишись

Турция вводит визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля

Короткая ссылка
Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля.
Турция вводит визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информации МИД Таджикистана.

«Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Анкара официально проинформировала Душанбе об этом по дипломатическим каналам.

Ранее Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана.

Позже официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что власти страны рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить