Турция вводит визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля

Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информации МИД Таджикистана.

«Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Анкара официально проинформировала Душанбе об этом по дипломатическим каналам.

Ранее Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана.

Позже официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что власти страны рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Турции.