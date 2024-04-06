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Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

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Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы.

Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения по созданию нового миграционного ведомства в России пока не принимались.

Также сообщалось, что Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами после теракта в России.

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