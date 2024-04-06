Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в документе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения по созданию нового миграционного ведомства в России пока не принимались.
Также сообщалось, что Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами после теракта в России.