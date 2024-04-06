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МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции

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Власти Таджикистана рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Турции, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции
  • Gettyimages.ru

«Таджикская сторона... рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что Египет в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию.

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