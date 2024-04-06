МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции
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«Таджикская сторона... рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что Египет в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию.