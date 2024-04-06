МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции

Власти Таджикистана рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Турции, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

«Таджикская сторона... рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что Египет в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию.