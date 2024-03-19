МЭР: туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию

Египет в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию.

Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

«Возможно, он (Египет. — RT) будет включён до конца года в перечень стран на электронную визу», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.

Также в АТОР отметили, что планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону цены начнут расти.