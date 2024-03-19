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МЭР: туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию

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Египет в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию.
МЭР: туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © KONSTANTIN AKIMOV

Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

«Возможно, он (Египет. — RT) будет включён до конца года в перечень стран на электронную визу», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.

Также в АТОР отметили, что планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону цены начнут расти.

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