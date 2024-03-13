В АТОР спрогнозировали снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал о снижении цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке.

«Стало больше полётных программ. За счёт этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10—15% ниже, чем в прошлом году», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, стоимость путёвок в Таиланд и Турцию останется на прежнем уровне. Разговоры о возможном снижении стоимости на эти направления пока не подтверждаются динамикой цен, добавил Мурадян.

«При этом планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону ценник начнёт расти», — заключил эксперт.

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