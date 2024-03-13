RT в Telegram
Подпишись

В АТОР спрогнозировали снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал о снижении цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке.
В АТОР спрогнозировали снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке
  • Gettyimages.ru

«Стало больше полётных программ. За счёт этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10—15% ниже, чем в прошлом году», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, стоимость путёвок в Таиланд и Турцию останется на прежнем уровне. Разговоры о возможном снижении стоимости на эти направления пока не подтверждаются динамикой цен, добавил Мурадян.

«При этом планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону ценник начнёт расти», — заключил эксперт.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов перечислил популярные туристические направления весной 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить