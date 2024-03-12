Специалист Арутюнов назвал популярные направления для отдыха весной
«Весной, прежде всего, популярны страны Ближнего Востока, возглавляют список Эмираты, там самая лучшая погода, температура воздуха порядка +27 °С, не жарко, при этом вода уже не такая прохладная», — заявил эксперт в беседе с НСН.
Также пользуются спросом туры в Таиланд и Китай, на Мальдивы и Шри-Ланку.
Из внутренних направлений Арутюнов выделил Сочи, Москву, Казань, Санкт-Петербург, Калининград.
«Набирает популярность Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия. Самый бюджетный вариант, если мы говорим о жителях Москвы и Центральной России, — это путешествие по Золотому кольцу», — заключил эксперт.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о российском турпотоке в Турцию.