В Альянсе турагентств рассказали о российском турпотоке в Турцию

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о российском турпотоке в Турцию.

«Количество российских туристов в Турцию растёт, но в основном это транзитные туристы, которые приезжают, живут одну-две ночи в Стамбуле или Анталье, а дальше летят в Париж, Милан, Барселону, Нью-Йорк и так далее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, российские туристы охотно едут и в ОАЭ.

«Июль, август и сентябрь — самые дорогие месяцы для отдыха в Турции, а в ОАЭ в это время дешевле на 30% и более», — пояснил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.