В Альянсе турагентств рассказали о российском турпотоке в Турцию
«Количество российских туристов в Турцию растёт, но в основном это транзитные туристы, которые приезжают, живут одну-две ночи в Стамбуле или Анталье, а дальше летят в Париж, Милан, Барселону, Нью-Йорк и так далее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил эксперт, российские туристы охотно едут и в ОАЭ.
«Июль, август и сентябрь — самые дорогие месяцы для отдыха в Турции, а в ОАЭ в это время дешевле на 30% и более», — пояснил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.