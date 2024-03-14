Специалист Арзуманов: для весеннего отдыха россияне выбирают ОАЭ и Таиланд

Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.

«У нас на первом месте весной Эмираты, на втором — Таиланд, а третье место в этом году заняла Венесуэла, такое относительно новое направление. Куба очень неплохо продавалась. Что касается Египта, он у нас в этом году на четвёртом месте», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в пятёрку входит Турция, которую можно назвать «круглогодичной историей».

Отдельно Арзуманов отметил Китай, а также Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее сообщалось, что аналитики туротрасли проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили популярные направления, куда россияне планируют отправиться предстоящим летом.