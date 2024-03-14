В России назвали топ-10 заграничных направлений для летнего отдыха

Аналитики туротрасли проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили популярные направления, куда россияне планируют отправиться предстоящим летом.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Рейтинг возглавила Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников.

Далее следуют Грузия с долей 18,1%, Армения (4,6%), Таиланд (4,5%) и Италия (4,2%).

В десятку также вошли Великобритания (4,1%), Франция (3,1%), ОАЭ (3,4%), Абхазия (2,9%) и Испания (2,5%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.