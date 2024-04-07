Аналитик Меркурис: французы бояться стать целями для России на Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью YouTube-каналу Duran, что французы бояться стать целями для России на Украине.

«Русские предупреждали, что французы будут целями ударов,... и французы этого боятся», — отметил Меркурис.

По его мнению, министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине, а также нащупать почву для «заморозки» конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал Шойгу в разговоре с Лекорню 3 апреля.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Шойгу говорил с Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».