Аналитик Меркурис: французы бояться стать целями для России на Украине
«Русские предупреждали, что французы будут целями ударов,... и французы этого боятся», — отметил Меркурис.
По его мнению, министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине, а также нащупать почву для «заморозки» конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон счёл «угрожающими» комментарии, которые сделал Шойгу в разговоре с Лекорню 3 апреля.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Шойгу говорил с Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».