Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню.
«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», — сказала дипломат.
Кроме того, Захарова заявила, что Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим.
Ранее Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню.