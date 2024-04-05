Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню.

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», — сказала дипломат.

Кроме того, Захарова заявила, что Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим.

Ранее Макрон счёл «угрожающими» комментарии Шойгу в разговоре с Лекорню.