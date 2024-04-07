AC: Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО

В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, говоря о членстве Киева в НАТО.

Такое мнение выразил обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», — отметил журналист.

При этом он назвал слова Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».

Ранее Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию.

Позже Кулеба заявил, что Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования.