AC: Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО
Такое мнение выразил обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», — отметил журналист.
При этом он назвал слова Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».
Ранее Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию.
Позже Кулеба заявил, что Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования.