Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования
Об этом информирует украинское издание «Европейская правда».
«Потому что они 500 млн не могут собрать, а так им надо будет 20 млрд собирать в год в нынешней модели», — цитирует министра РИА Новости.
При этом Кулеба подчеркнул, что данная идея «имеет право на существование и шанс на реализацию», если «удастся вычислить формулу» участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения.
Также глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.