Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева.

Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

«Стороны обсудили ситуацию на поле боя и прогресс Украины в её стремлении к евроатлантической интеграции в координации с союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении.

Ранее издание Foreign Policy писало, что предложение Еврокомиссии обеспечить Украине ещё на год свободный доступ к единому европейскому рынку может привести к тому, что Польша заблокирует вступление Украины в Европейский союз.