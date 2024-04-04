Госдеп: Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию
Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
«Стороны обсудили ситуацию на поле боя и прогресс Украины в её стремлении к евроатлантической интеграции в координации с союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении.
Ранее издание Foreign Policy писало, что предложение Еврокомиссии обеспечить Украине ещё на год свободный доступ к единому европейскому рынку может привести к тому, что Польша заблокирует вступление Украины в Европейский союз.