Экс-разведчик: на Украине может произойти переворот после истечения срока Зеленского
«И сейчас всё чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — сказал он.
При этом Риттер подчеркнул, что российские и украинские военные признают «полную несостоятельность» Зеленского.
Ранее разведка Украины заявила о возможных попытках свержения власти Зеленского весной.
Также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.