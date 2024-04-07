Экс-разведчик: на Украине может произойти переворот после истечения срока Зеленского

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что Владимира Зеленского могут свергнуть путём военного переворота после истечения его срока.

«И сейчас всё чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — сказал он.

При этом Риттер подчеркнул, что российские и украинские военные признают «полную несостоятельность» Зеленского.

Ранее разведка Украины заявила о возможных попытках свержения власти Зеленского весной.

Также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.