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Экс-разведчик: на Украине может произойти переворот после истечения срока Зеленского

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что Владимира Зеленского могут свергнуть путём военного переворота после истечения его срока.

«И сейчас всё чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — сказал он.

При этом Риттер подчеркнул, что российские и украинские военные признают «полную несостоятельность» Зеленского.

Ранее разведка Украины заявила о возможных попытках свержения власти Зеленского весной.

Также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

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