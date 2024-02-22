Медведчук: переворот на Украине возможен, если его проведут военнослужащие
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал политик.
По словам Медведчука, военные, которые воевали и сегодня не находятся в рядах ВСУ, выражают своё недовольство по поводу всего. Так, уточнил он, военные недовольны медицинским обслуживанием и лечением, а также коррупцией.
Также он отметил, что Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы.
Кроме того, по мнению Медведчука, Украина уже потеряла свою государственность.