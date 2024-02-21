Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, договор об ассоциации с ЕС уничтожил её экономику.

Кроме того, Медведчук отметил, что с 2018 года Украина «провалилась» по экономическим и социальным показателям в таких рейтингах, как валовый внутренний продукт на душу населения, уровень благосостояния, средняя заработная плата и других.

Также Медведчук заявил, что Украина уже потеряла свою государственность.