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Сунак: Британия шокирована кровопролитием в секторе Газа

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Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность», однако шокирован кровопролитием в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости.

«... всё Соединённое Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen — RT), которые доставляли еду нуждающимся», — сказал Сунак.

При этом он подчеркнул, что «этот ужасный конфликт должен закончиться». 

Ранее в ООН назвали нападение Израиля на гумработников в Газе военным преступлением.

Также стало известно, что за убийство волонтёров World Central Kitchen израильских офицеров уволят.

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