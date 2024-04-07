Сунак: Британия шокирована кровопролитием в секторе Газа

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность», однако шокирован кровопролитием в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости.

«... всё Соединённое Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen — RT), которые доставляли еду нуждающимся», — сказал Сунак.

При этом он подчеркнул, что «этот ужасный конфликт должен закончиться».

Ранее в ООН назвали нападение Израиля на гумработников в Газе военным преступлением.

Также стало известно, что за убийство волонтёров World Central Kitchen израильских офицеров уволят.