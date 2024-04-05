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В ООН назвали нападение Израиля на гумработников в Газе военным преступлением

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс назвал нападение Израиля на гуманитарных работников в секторе Газа военным преступлением.
В ООН назвали нападение Израиля на гумработников в Газе военным преступлением
  • AP
  • © Leo Correa

«Нападение на людей или объекты, участвующие в оказании гуманитарной помощи, может быть приравнено к военному преступлению», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, как неоднократно заявлял верховный комиссар Фолькер Тюрк, безнаказанности в конфликте в Газе должен быть положен конец.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.

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