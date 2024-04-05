В ООН назвали нападение Израиля на гумработников в Газе военным преступлением

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс назвал нападение Израиля на гуманитарных работников в секторе Газа военным преступлением.

«Нападение на людей или объекты, участвующие в оказании гуманитарной помощи, может быть приравнено к военному преступлению», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, как неоднократно заявлял верховный комиссар Фолькер Тюрк, безнаказанности в конфликте в Газе должен быть положен конец.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.