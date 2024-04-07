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Зеленский признал, что не может просить Запад прислать войска

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Владимир Зеленский заявил в интервью единому украинскому телемарафону, что не может публично попросить западных партнёров прислать войска в страну, но никогда от этого не откажется.

По его словам, он опасается, что население других стран выступит против и будет настаивать, что «это не их война».

При этом Зеленский отметил наличие некоторых добровольных формирований, в которых люди с другим гражданством участвуют в боевых действиях за Украину. 

«Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее Зеленский поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

17 марта газета Le Parisien писала, что Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

 

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