Зеленский признал, что не может просить Запад прислать войска
По его словам, он опасается, что население других стран выступит против и будет настаивать, что «это не их война».
При этом Зеленский отметил наличие некоторых добровольных формирований, в которых люди с другим гражданством участвуют в боевых действиях за Украину.
«Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — цитирует Зеленского ТАСС.
Ранее Зеленский поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
17 марта газета Le Parisien писала, что Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.