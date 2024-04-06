Посол: граница России и Финляндии стала зоной потенциальной эскалации

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что российско-финская граница стала зоной потенциальной эскалации.

Как отметил посол в интервью ТАСС, вступление финской стороны в Североатлантический альянс кардинальным образом изменило стратегическую ситуацию на севере Европы.

«Граница между нашими странами, а это более 1300 км, которую мы ещё недавно с полным основанием называли территорией добрососедства и сотрудничества, превратилась в линию противостояния, в результате чего ранее стабильный регион теперь становится зоной потенциальной эскалации», — указал дипломат.

Кузнецов добавил, что Хельсинки активизируют своё участие в структурах блока и активно вступает в военное, материально-техническое, информационное противоборство с Россией.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России.

Также, по его словам, возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно.