Посол: возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно
По его словам, Финляндия стала частью агрессивного военного блока НАТО.
Дипломат добавил, что рано или поздно связи между странами-соседями начнут восстанавливаться, но это, по его мнению, будет зависеть не от Хельсинки, а от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией.
При этом Кузнецов подчеркнул, что Финляндия во многом утратила свою самостоятельность в принятии внешнеполитических решений.
Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией.
Также Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.