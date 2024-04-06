Посол: возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно

Москва и Хельсинки уже не вернутся к прежнему формату сотрудничества, заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, Финляндия стала частью агрессивного военного блока НАТО.

Дипломат добавил, что рано или поздно связи между странами-соседями начнут восстанавливаться, но это, по его мнению, будет зависеть не от Хельсинки, а от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией.

При этом Кузнецов подчеркнул, что Финляндия во многом утратила свою самостоятельность в принятии внешнеполитических решений.

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией.

Также Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.