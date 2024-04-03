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Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

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Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и о долгосрочной поддержке.

По его словам, Финляндия также будет углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

«Будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных», — рассказал Зеленский.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки войск на Украину в будущем.

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