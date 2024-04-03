Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
По его словам, Финляндия также будет углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.
«Будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных», — рассказал Зеленский.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки войск на Украину в будущем.