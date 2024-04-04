Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией.

Об этом сообщает Yle.

«Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года», — говорится на сайте.

Ранее МВД Финляндии предложило правительству утвердить постановление о закрытии пограничных пунктов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты.

В середине марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.