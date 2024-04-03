RT в Telegram
Подпишись

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией

Короткая ссылка
МВД Финляндии до дальнейшего уведомления предлагает продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией.
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, это следует из повестки заседания правительства, которое состоится 4 апреля.

Так, МВД предлагает правительству утвердить постановление о закрытии пограничных пунктов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты.

Ранее издание Express писало, что финский город Ивало на границе с Россией является потенциальной горячей точкой в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой.

Как сообщала Yle, опустение населённых пунктов, которые находятся у границы Финляндии с Россией, усугубляет ситуацию в приграничье, потому что местные жители ранее значительно помогали силам безопасности, имея возможность сообщать о нарушениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить