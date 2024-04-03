МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией

МВД Финляндии до дальнейшего уведомления предлагает продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией.

Как пишет ТАСС, это следует из повестки заседания правительства, которое состоится 4 апреля.

Так, МВД предлагает правительству утвердить постановление о закрытии пограничных пунктов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты.

Ранее издание Express писало, что финский город Ивало на границе с Россией является потенциальной горячей точкой в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой.

Как сообщала Yle, опустение населённых пунктов, которые находятся у границы Финляндии с Россией, усугубляет ситуацию в приграничье, потому что местные жители ранее значительно помогали силам безопасности, имея возможность сообщать о нарушениях.