МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, это следует из повестки заседания правительства, которое состоится 4 апреля.
Так, МВД предлагает правительству утвердить постановление о закрытии пограничных пунктов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты.
Ранее издание Express писало, что финский город Ивало на границе с Россией является потенциальной горячей точкой в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой.
Как сообщала Yle, опустение населённых пунктов, которые находятся у границы Финляндии с Россией, усугубляет ситуацию в приграничье, потому что местные жители ранее значительно помогали силам безопасности, имея возможность сообщать о нарушениях.