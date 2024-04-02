Express: финский город Ивало у границы готовится к конфликту с Россией
- РИА Новости
«Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне», — говорится в статье.
Телерадиокомпания ранее отмечала, что муниципалитет Виролахти на юге Финляндии опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией. Тогда журналисты сообщили, что закрытие границы «стало последней каплей для экономики Виролахти».
Президент России Владимир Путин предупредил, что после вступления Финляндии в НАТО вдоль границы с ней появятся российские войска и системы поражения.