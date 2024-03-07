Yle: финский муниципалитет Виролахти исчезает из-за закрытия границы с Россией

Муниципалитет Финляндии Виролахти опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо и за час проезжает несколько машин.

«Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», — сказано в материале.

Также уточняется, что в регионе надеются на слияние с городом Хамина.

Как заявила руководитель департамента Минфина Минна-Марья Йокинен, объединение муниципалитетов не решает все проблемы, но даёт больше возможностей для развития.

Ранее издание сообщило, что пограничная служба Финляндии хочет навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.

Газета FAZ писала, что власти Финляндии намерены принять закон, согласно которому просителей убежища можно будет сразу же на границе отправлять обратно в Россию без обоснований.