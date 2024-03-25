RT в Telegram
Подпишись

Yle: отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии и России

Короткая ссылка
Опустение населённых пунктов, которые находятся у границы Финляндии с Россией, усугубляет ситуацию в приграничье, потому что местные жители ранее значительно помогали силам безопасности, имея возможность сообщать о нарушениях, пишет Yle.
Yle: отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии и России
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

«Люди, живущие на границе, очень чутко реагируют, если в приграничную зону попадают неизвестные люди, и сообщают нам о них», — отметил заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Ни забор, ни техника не заменят человека, подчеркнул собеседник.

Телерадиокомпания ранее отмечала, что муниципалитет Виролахти на юге Финляндии опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией. Тогда журналисты сообщили, что закрытие границы «стало последней каплей для экономики Виролахти».

Президент России Владимир Путин предупредил, что после вступления Финляндии в НАТО вдоль границы с ней появятся российские войска и системы поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить