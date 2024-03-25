Yle: отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии и России
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«Люди, живущие на границе, очень чутко реагируют, если в приграничную зону попадают неизвестные люди, и сообщают нам о них», — отметил заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.
Ни забор, ни техника не заменят человека, подчеркнул собеседник.
Телерадиокомпания ранее отмечала, что муниципалитет Виролахти на юге Финляндии опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией. Тогда журналисты сообщили, что закрытие границы «стало последней каплей для экономики Виролахти».
Президент России Владимир Путин предупредил, что после вступления Финляндии в НАТО вдоль границы с ней появятся российские войска и системы поражения.