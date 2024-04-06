Посол: Финляндия может в будущем отправить войска на Украину

Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в этом вопросе.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Сейчас, как отметил дипломат, Хельсинки пока не планирует направлять своих солдат на Украину.

«Вместе с тем, позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует «поддерживать на плаву» и в будущем все возможно», — подчеркнул посол.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России.

Также, по его словам, возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно.