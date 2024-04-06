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Нехаммер выразил несогласие с Макроном по Украине, рекомендует избегать эскалации

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в интервью газете Le Figaro, что не во всём согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно украинского конфликта и считает необходимым соблюдать принцип предосторожности и избегать эскалации.

«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чём наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели», — сказал канцлер.

Он подчеркнул, что выступает за принцип предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации. 

Ранее в Les Echos сообщили, что рейтинг Макрона во Франции упал до 25%.

Также президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».

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