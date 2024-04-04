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Echos: рейтинг Макрона во Франции упал до 25%

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Президент Франции Эммануэль Макрон потерял ещё два процентных пункта в рейтинге доверия со стороны населения, это самый низкий уровень с 2022 года, сообщает Les Echos со ссылкой на опрос Elabe.
Echos: рейтинг Макрона во Франции упал до 25%
  • AP

Как отмечает издание, теперь уровень доверия к Макрону опустился до 25%.

Газета пишет, что исполнительная власть Франции подходит к европейской избирательной кампании в «непростой ситуации» на фоне политики Парижа в отношении Украины.

Также на рейтинг доверия почти не повлияло назначение Габриэля Атталя на должность премьер-министра, отмечают исследователи.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею Эммануэля Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».

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