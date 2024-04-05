Bloomberg: машиностроители Турции допускают влияние санкций на экспорт в Россию

Игроки рынка машиностроения в Турции допускают снижение поставок в Россию в этом году на фоне расширяющихся санкционных списков со стороны Запада, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что на экспорт может повлиять ужесточение мер в отношении поставок товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях. Об этом, в частности, сказал Ассоциации экспортёров машиностроения Кутлу Каравелиоглу.

По его оценкам, многие серьёзные производители оборудования в условиях давления на банковскую систему и цепочки поставок не смогут удержать «прежний интерес к России».

В начале марта в Министерстве торговли Турции сообщили о снижении объёма турецкого экспорта в Россию в феврале до $670 млн по сравнению с показателем в $1 млрд в феврале 2023 года.

Как писала газета Aydınlık, турецкие бизнесмены намерены обратиться в суд с исками к чиновникам из США, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с Россией.