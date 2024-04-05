Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту по антитеррору
- РИА Новости
«Этот ответ был какой-то дикий, даже не хочется варваров обижать сравнением с киевским режимом... в такой манере что-то в публичной плоскости было пролаяно», — цитирует её ТАСС.
Требования, переданные Киеву из Москвы по антитеррористическим мерам, содержат досудебные претензии, подчеркнула представитель МИД.
В частности, Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.
При этом в ноте нет требований, которые касались бы теракта в «Крокус Сити Холле».