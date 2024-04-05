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Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту по антитеррору

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала диким публичный ответ властей Украины на российскую ноту с требованиями по антитеррору.
Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту по антитеррору
  • РИА Новости

«Этот ответ был какой-то дикий, даже не хочется варваров обижать сравнением с киевским режимом... в такой манере что-то в публичной плоскости было пролаяно», — цитирует её ТАСС.

Требования, переданные Киеву из Москвы по антитеррористическим мерам, содержат досудебные претензии, подчеркнула представитель МИД.

В частности, Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.

При этом в ноте нет требований, которые касались бы теракта в «Крокус Сити Холле».

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