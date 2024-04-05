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В Польше потребовали от посла Израиля смиренно склонить голову и извиниться

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat потребовал от посла Израиля в Варшаве Якова Ливне смиренно склонить голову и извиниться из-за гибели польского волонтёра в секторе Газа в результате израильского удара.
В Польше потребовали от посла Израиля смиренно склонить голову и извиниться
  • AP

Косиняк-Камыш указал, что израильский посол должен вести себя как представитель Израиля, а не как независимый представитель.

«Смирение, извинения, склонение головы, стремление объяснить трагедию и возместить ущерб семье. Это наши цели... Это наше требование. Мы в этом едины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее польский президент Анджей Дуда назвал посла Израиля в Польше самой большой проблемой в отношениях стран.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.

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